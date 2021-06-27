/637654/تسليم-عمر-البشير-للمحكمة-الجنائية-الدولية

قررت الحكومة السودانية تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب بتسليم البشير بعد أن وجهت له اتهامات إبان وجوده في السلطة بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي في إقليم دارفور.

تسليم البشير وأصدر مجلس الوزراء السوداني، بالاتفاق مع الجيش السوداني، مساء السبت، قرارًا ينص على تسليم البشير ورفاقه أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

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