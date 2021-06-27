النائب العام يعود إلى القاهرة بالقطع الأثرية المستردة من فرنسا

جدة - نرمين السيد - عاد مساء اليوم الأحد، المستشار حماده الصاوى النائب العام ووفد النيابة العامة» المرافق له بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وفى رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة».





وأشرف النائب العام والاعضاء المرافقين على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التى أقلته ووفد النيابة العامة من فرنسا.

وأمر النائب العام بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من «وزارة الآثار» لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التى تنسب إليها.

هذا، وكانت تحقيقات «النيابة العامة» فى القضية التى استُرِدَّت فيها تلك القطع قد بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيَّا الجنسية «سفارةَ جمهورية مصر العربية» لدى فرنسا باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه فى باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت «النيابة العامة المصرية» بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائى الدولى مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقى القبض على فرنسى بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا فى الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأى صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.

وعلى هذا انتقل «ا المستشار النائب العام» ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» وفى رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» إلى (فرنسا) لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين فى الجريمة.

وقد أشاد المستشار النائب العام» بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ «النيابة العامة» على التصدى لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافى والتاريخى المصرى العريق، كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية فى هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.