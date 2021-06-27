دير البراموس يحذر من منتحل صفة راهب يجمع تبرعات

جدة - نرمين السيد - حذر الأنبا إيسيذورس أسقف دير العذراء مريم البراموس بوادى النطرون، اليوم الأحد، من شخص ينتحل اسم وصفة الراهب كارس البراموسى، ويقوم بجمع التبرعات والأموال بحجة المساعدة فى سفر أشخاص للعمل فى الخارج.





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