سامح شكرى يتوجه لروما للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش

جدة - نرمين السيد - يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش، والذى يعقد غدًا الإثنين، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتحالف لبحث الجهود المشتركة للتصدى لتنظيم داعش الارهابى.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضًا أن يشارك الوزير شكرى، فى الاجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزارى للتحالف، للتأكيد على الموقف المصرى الثابت بضرورة التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية طبقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما يعقد وزير الخارجية عدة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركة فى اجتماعات روما لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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