فيديو.. أديب عن استقبال العراق للسيسى: يليق برئيس مصر

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى عمرو أديب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى العراق هى أول زيارة لرئيس مصرى منذ 30 عامًا، مضيفًا: "العراق دولة كبيرة وإقليمية ولديها ثروات طبيعية وكتلة سكانية وموقع جغرافى، ولديها علاقات تاريخية قديمة مع مصر".





وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الأحد: "المصريين كانوا بيقولوا رايحين العراق نكون نفسنا"، منوهًا إلى أن حجم العمالة المصرية التى عملت فى العراق خلال عهد الرئيس الراحل صدام حسين بالملايين. وعن استقبال العراق للرئيس عبدالفتاح السيسى، قال أديب: "كان استقبال حافل ومبهر وكبير يليق بالرئيس عبدالفتاح السيسى"، منوهًا إلى أنه كان يتوقع إجراء القمة فى المطار ولكن الجانب العراقى اتخذوا إجراءات أمنية ضخمة وعقدت القمة فى مقر مجلس الوزراء. ولفت إلى مصر والعراق والأردن يسعون إلى إنشاء "الشام الجديد" وهو محور اقتصادى وليس سياسى، منوهًا إلى أن نواة المشروع هو العراق والأردن وانضمت لهما مصر.

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