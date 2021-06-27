منتخب بلجيكا يقصى البرتغال ويضرب موعدًا مع إيطاليا في ربع نهائي اليورو

تأهل منتخب بلجيكا إلى ربع نهائي اليورو، بعد الفوز على نظيره المنتخب البرتغالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "لا كارتوخا"، في مدينة إشبيلية الإسبانية، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وبتلك النتيجة سيلتقي منتخب بلجيكا في دور الثمانية مع نظيره منتخب إيطاليا يوم الجمعة المقبل، بعد فوز الأزوري على النمسا مساء السبت 2-1.

سجل ثورجان هازارد هدف منتخب بلجيكا في الدقيقة 42 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليحرز ثاني أهدافه في البطولة.

وعلى الرغم من سيطرة منتخب بلجيكا على وسط الملعب أغلب فترات الشوط الأول، إلا أن الخطورة كانت من نصيب المنتخب البرتغالي.

وأهدر دييجو جوتا لاعب منتخب البرازيل أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة السادسة من تسديدة بجوار القائم الأيسر، كما تصدى تيبو كورتوا حارس بلجيكا لتسديدة كريستيانو رونالدو بثبات من ركلة حرة في الدقيقة 25.

مع بداية الشوط الثاني، خرج النجم كيفن دي بروين متأثرا بإصابته في الشوط الأول، وشارك بدلا منه دريس ميرتينز في تشكيل بلجيكا، كما طلب النجم إيدين هازارد التغيير في نهاية المباراة بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وحاول منتخب البرتغال العودة للمباراة في شوط اللقاء الثاني مع تبديلات هجومية من جانب المدير الفني فرناندو سانتوس، إلى أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليودع حامل اللقب منافسات اليورو.

وحسم منتخب بلجيكا تأهله للدور ثمن النهائي بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في جميع مبارياته الثلاث.

في حين تأهل منتخب البرتغال إلى نفس الدور، بعد أن صعد ضمن أفضل 4 ثوالث، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة النارية برصيد 4 نقاط، خلف منتخبي فرنسا وألمانيا.