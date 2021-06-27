بركلات الترجيح.. طموح بيراميدز ينتهي أمام الرجاء في الكونفدرالية

تأهل فريق الرجاء المغربى لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة شبيبة القبائل الجزائرى، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ضربات الترجيح

أهداف الرجاء.. سفيان رحيمى – بن مالانجو "أهدرها" - سند الورفلي "أهدرها" - زكرياء الوردي – محمود بن حليب - محمد زريدة - فابريس نيجوما "أهدر" - عبد الإله مدكور

أهداف بيراميدز.. عبد الله السعيد – رمضان صبحى "أهدرها" – محمود وادى – أحمد سامى – محمد فاروق "أهدر" – أسامة جلال – أحمد توفيق "أهدر" – محمد حمدى "أهدر"

أحداث الشوط الأول

بدأ بيراميدز الشوط الأول بمحاولات للضغط على دفاع الفريق المغربى، وبعد الدقيقة العاشرة انتفض فريق الرجاء وهدد مرمى أحمد الشناوى بأكثر من هجمة، أخطرها عن طريق سفيان رحيمى فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

فى الدقيقة 22 حصل إلياس حداد على البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف على رمضان صبحى، وفى الدقيقة 28 تلقى زكريا الوردى البطاقة الصفراء لتدخله بخشونة على إبراهيم عادل، كما تلقى بن مالانجو البطاقة الصفراء هو الأخر للإعتراض.

وفى الدقيقة 38 حصل نبيل عماد دونجا على البطاقة الصفراء لتدخله على سفيان رحيمى، وفى الدقيقة 44 تصدى القائم الأيمن لأحمد الشناوى لهدف محقق كاد أن يحرزه فريق الرجاء، بعدها رد بيراميدز بهجمة منظمة عن طريق تمريرة من ايرك تراورى لرمضان صبحى ثم إبراهيم عادل الذى سددها على يمين حارص الرجاء.

أحداث الشوط الثانى

فى الشوط الثانى ضغط فريق الرجاء من أول دقيقة وكاد أن يسجل هدف التقدم بعد خطأ من أحمد سامى مدافع بيراميدز، وفى الدقيقة 50 سقط إبراهيم عادل للإصابة وتدخل الجهاز الفنى لعلاجه.

وفى الدقيقة 54 تلقى محمد حمدى البطاقة الصفراء، وفى الدقيقة 61 حصل أحمد سامى على البطاقة الصفراء بعد تدخل على زكريا الهبطى الذى خرج متأثرًا بإصابته ودخل محمود بن حليب بدلاً منه.

في الدقيقة 73 أجرى أروابارينا، المدير الفني لبيراميدز، أول تبديلاته بخروج إبراهيم عادل ودخول محمود وادى بدلاً منه، وخرج عمر جابر ودخل أحمد توفيق في الدقيقة 80، وفى الدقيقة 83 خرج خروج عبد الإله حافيظي لاعب الرجاء ودخل فابريس نيجوما.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحي، خط الهجوم: إبراهيم عادل

وجاء تشكيل الرجاء كالتالي: حراسة المرمى: أنس الزنيتي، خط الدفاع: عبد الإله مدكور - أسامة سوكحان - مروان هدهودي - إلياس الحداد، خط الوسط: محمد زريدة - زكريا الوردي - عبد الإله حافيظي، خط الهجوم: زكريا الهبطي - بين مالانجو - سفيان رحيمي.