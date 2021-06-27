/637657/حزب-الشعب-الجمهوري-يؤيد-تعديلات-تغليظ-عقوبة-التحرش-الجنسي

دوت الخليج يرصد تأييد حزب الشعب الجمهوري تعديلات حزب مستقيب وطن

وأكد الحزب أن هذه الظاهرة الدخيلة على نسيج المجتمع المصري لابد لها من اجراءات ردع قادرة على الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق التي يعرف بها شعب مصر منذ فجر التاريخ.

ولفت الحزب إلى ان هذه التعديلات استهدفت حماية الشهود والمبلغين وحجم التعويض المادي والمعنوي للمجني عليها.

وجدد حزب الشعب الجمهوري دعمه لأي ضحية من ضحايا التحرش الجنسي واستعداده لدعم أي مساندة لهولاء الضحايا على المستوى القانوني حتى يتمكن من الحصول على حقوقهن التي كفلها القانون.