/637658/يورو2020-بلجيكا-تحجز-مقعد-في-الربع-نهائي-على-حساب-البرتغال

انتهت أحداث المباراة بين المتخب البلجيكي والمنتخب البرتغالي بنتيجة هدف دون رد لصالح بلجيكا، في لقاء الدور الثمن نهائي من بطولة أمم أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب لا كارتوخا، ويستعرض دوت الخليج أبرز احداث المباراة بين الفريقين.

دخل الفريقين المباراة في البداية بكل قوة وحماس في تسجيل الهدف الأول في اللقاء، والتي كانت من أخطرها في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة في تسديدة من مخالفة من خارج منطقة الجزاء عن طريق كرستيانو رونالدو تصدى لها حارس مرمى بلجيكا، وارتدت إلى بالينيا سددها برأسه لكن أمسكها الحارس بسهولة تامة.

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الواحده والأربعون عن طريق جورثان هازارد، من خلال تمريرة من توماس مونييه إلى ثورجان هازارد سددها صاروخية من على حدود المنطقة الجزاء في أقصى الزواية اليسرى لمرمى البرتغال.

البرتغال تضغط

واصل المنتخب البرتغالي النصف ساعة الأخيرة من البماراة في الهجمات المستمرة والقوية في محاولات عدة في تعديل النتيجة في المباراة بعد تقدم المنتخب البلجيكي، وتألق ثيبو كورتوا وخط دفاع البلجيك في المباراة والتصدي من القائم.

وحسم منتخب بلجيكا تأهله للدور ثمن النهائي بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في جميع مبارياته الثلاث.

في حين تأهل منتخب البرتغال إلى نفس الدور، بعد أن صعد ضمن أفضل 4 ثوالث، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة النارية برصيد 4 نقاط، خلف منتخبي فرنسا وألمانيا.

وسيلتقي الفائز من موقعة الليلة، في دور الثمانية مع منتخب إيطاليا يوم الجمعة المقبل، بعد فوز الأزوري على النمسا أمس السبت 2-1.

تشكيل منتخب بلجيكا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: توماس مونييه - يان فيرتونخين - توبي ألديرفيريلد - توماس فيرمايلن

خط الوسط: أكسيل فيتسيل - كيفن دي بروين - يوري تيليمانس

خط الهجوم: ثورجان هازارد - إيدين هازارد - روميلو لوكاكو

تشكيل البرتغال

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: دالوت - بيبي - روبن دياز - رافائيل جيريرو

خط الوسط: بالينيا - جواو موتينيو - ريناتو سانشيز

خط الهجوم: دييجو جوتا - برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو