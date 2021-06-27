/637659/بيراميدز-يودع-الكونفدرالية-في-الأنفاس-الأخيرة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الرجاء المغربي وبيراميدز في لقاء إياب الدور نصف نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، ليتوجه الفريقين إلي الحل الأخر في حسم المباراة بين الفريقين، وهي ضربات الجزاء، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث اللقاء بين الفريقين.

واصل الفريقن الضغط في أحداث المباراة في العديد من الكرات الخطرة علي كلا الجانبين من حراس المرمي، ولكن الوقت ينفذ في أحداث المباراة للتوجه لضربات الجزاء، لتحديد طرف في النهائي مع فريق شبيه القبائل في نهائي البطولة.

واصل الفريقين في ضربات الجزاء لحسم متأهل واحد من قبل الفريقين:

ضربات الجزاء

الركلة الأولى للرجاء عن طريق سفيان رحيمي يسدد الركلة الأولى الى داخل الشباك لتصبح النتيجة 1-0 للرجاء في ركلات الجزاء.

الركلة الأولى لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد يسدد الكرة بنجاح إلى داخل الشباك ليتعادل بيراميدز في النتيجة 1-1 بركلات الجزاء.

الركلة الثانية للرجاء عن طريق بن مالانجو يهدر ركلة الجزاء بعد أن سددها أرضية ويتصدى لها احمد الشناوي ببراعة لتبقى النتيجة 1-1.

رمضان صبحي يهدر

الركلة الثانية لبيراميدز عن طريق رمضان يهدر الكرة بعد ان سددها على يمين الحارس لتبقى النتيجة 1-1.

الركلة الثالثة للرجاء عن طريق لاعب الرجاء يسدد الكرة أعلى مرمى بيراميدز إلى خارج الملعب لتبقى النتيجة 1-1 في ركلات الجزاء.

الركلة الثالثة لبيراميدز عن طريق محمود وادي يسددها بنجاح في المرمى ليتقدم بيراميدز بنتيجة 2-1 في ركلات الجزاء.

الركلة الرابعة للرجاء عن طريق يسددها لاعب الرجاء على يمين الشناوي إلى داخل الشباك ولتصبح النتيجة التعادل 2-2 في ركلات الجزاء.

الركلة الرابعة لبيراميدز عن طريق احمد سامي يسددها بنجاح قوية على يسار حارس الرجاء إلى داخل الشباك ليتقدم بيراميدز 3-2 في ركلات الجزاء.

الركلة الخامسة للرجاء عن طريق يسددها لاعب الرجاء على يمين احمد الشناوي إلى داخل الشباك لتصبح النتيجة التعادل 3-3.

بيراميدز يودع البطولة

الركلة الخامسة لبيراميدز عن طريق محمد فاروق يهدرها بعد أن سددها على يمين حارس الرجاء إلى خارج الملعب لتبقى النتيجة التعادل 3-3.

الركلة السادسة للرجاء عن طريق يسددها لاعب الرجاء إلى داخل الشباك لتصبح النتيجة 4-3 للرجاء في ركلات الجزاء.

الركلة السادسة لبيراميدز عن طريق اسامه جلال بنجاح على يمين الحارس وتصبح النتيجة 4-4.

الركلة السابعة للرجاء يسددها ضعيفة على يمين الشناوي الذي يتصدى لها ببراعة.

الركلة السابعة لبيراميدز عن طريق احمد توفيق يهدر الكرة بعد أن سددها أعلى مرمى الرجاء إلى خارج الملعب لتبقى النتيجة التعادل 4-4.

الركلة الثامنة للرجاء عن طريق لاعب الرجاء إلى داخل الشباك لتصبح النتيجة 5-4 في ركلات الجزاء.

الركلة الثامنة لبيراميدز عن طريق محمد حمدي بعد أن سددها قوية بيسراه تصدى لها حارس الرجاء بقدمه ليفوز الرجاء.