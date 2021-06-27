محمد إسماعيل يتحدث لتحيا مصر عن مناقشة البرلمان لطلبه بشأن توقف مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب«فيديو»

/637661/محمد-إسماعيل-يتحدث-لتحيا-مصر-عن-مناقشة-البرلمان-لطلبه-بشأن-توقف-مشروعات-الطرح-الاستثماري-لمراكز-الشبابفيديو

قال النائب محمد إسماعيل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أهمية هذه المشروعات في تطوير وتدعيم مراكز الشباب حتى لا تكون عبأ على الدولة.

دوت الخليج يرصد طلب النائب محمد اسماعيل بشأن توقف مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب

وأشار النائب محمد إسماعيل في تصريحاته لـ دوت الخليج أنه تم رصد توقف 3 مشروعات لمراكز الشباب وهما سرايا القبة والشلالات وسموحة باسكندرية، حيث أن هذه المشروعات متوقفه على 450 مليون جنيه، ولكن بالإنتهاء منها سيكون العائد ما يقرب من 1.5 مليار جنيه، وهذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لمراكز الشباب من حيث تطويرها .

ولفت النائب محمد اسماعيل في حديثه إلى أن هذه المناقشة تمت بحضور عدد من وزراة التنمية المحلية والشباب والرياضة، وذلك لان توقف هذه المشروعات ناجم عن مشاكل باستخراج التراخيص والتصاريح.

ونوه النائب محمد إسماعيل إلى أنه طالب بنهاية المناقشة ، بتجهيز مزكرة للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع أليات واضحة لادارة التشابكات بين وزار ة الشباب والرياضة والتنمية والمحلية من أجل تسهيل استخراج التصاريح المختلف، وتم اعتماد الطلب.

كما طالب أيضا عضو تنسيقية شباب الأحزاب النائب محمد اسماعيل برد من وزارة التنمية المحلية خلال اسبوع حول توقف 3 مشروعات منهم مشروعات الطرح الإستثماري.