/637663/يورو-2020-كريستيانو-رونالدو-يودع-البطولة-من-الباب-الكبير-أمام-بلجيكا-والتشيك-تقسو-على-هولندا-وعلى-دائي-يتغزل-في-قائد-البرتغال

شهد اليوم الأحد على العديد من الأحداث الحاسمة والقوية في بطولة أمم أوروبا 2020، في الدور السادس عشر، والذي جمع اليوم بين المنتخب الهولندي والتشيك، وبين منتخب بلجيكا ومنخب البرتغال، وعلي إشادة قوية من الإراني على دائي، علي رسالة كريستيانو رونالدو بعد كسر رقمة التاريخي مع منتخب بلاده.

ويستعرض دوت الخليج أبرز الأرقام في لقاءات اليوم في بطولة اليورو 2020، وما يرتبط بها من أخبار خارج الملعب.

مباراة التشيك وهولندا

انتهت أحداث المباراة بين المنتخب التشيكي والمنتخب الهولندي بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الدور ثمن نهائي لبطولة أمم أوروبا 2020، لصالح المتخب التشيكي، شهد على اللقاء ملعب بوشكاش أرينا، بهولندا.

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة عن طريق توماس هريش، من خلال ركنية من الجانب الأيمن إرتقى عليها هريش فوق مدافعي طواحين هولندا، ويسجل الهدفالأول في اللقاء.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الثمانون من عمر المباراة عن طريق باتريك شيك، من خلال كرة طولية من منتخب التشيك شتتها داني بليند لتصل إلى توماس هوليش الذي مر من دومفريس، ومرر كرة سحرية من يسار منطقة الجزاء إلى باتريك شيك سددها بالقم اليسرى سددها في الزاوية اليمنى لمرمى هولندا.

سجل باتريك شيك 15 هدفًا في 30 مباراة لجمهورية التشيك، بينما سجل ميلان باروش 5 أهداف في البطولات الكبرى أكثر من شيك الذي سجل 4 أهداف.

مباراة البرتغال وبلجيكا

انتهت أحداث المباراة بين المتخب البلجيكي والمنتخب البرتغالي بنتيجة هدف دون رد لصالح بلجيكا، في لقاء الدور الثمن نهائي من بطولة أمم أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب لا كارتوخا، ويستعرض دوت الخليج أبرز احداث المباراة بين الفريقين.

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الواحده والأربعون عن طريق جورثان هازارد، من خلال تمريرة من توماس مونييه إلى ثورجان هازارد سددها صاروخية من على حدود المنطقة الجزاء في أقصى الزواية اليسرى لمرمى البرتغال.

رونالدو وعلي دائي

نجح كريستيانو رونالدو في معادلة رقم الإيراني علي دائي التاريخي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات حول العالم برصيد 109 أهداف، سجلها في الفترة ما بين 1993 / 2006، بعد هدفيه مع منتخب البرتغال في شباك المنتخب الفرنسي في الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة من بطولة يورو 2020.

وقال دائي في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "كنت أتوقع أن يكون كريستيانو رونالدو هو الشخص الذي يحطم الرقم القياسي الخاص بي".

وأضاف: "لقد سجلت بالفعل 111 هدفًا وليس 109، لكن هذا لا يهم بعد الآن، لأن الطريقة التي يلعب بها كريستيانو ومستواه، أنا متأكد من أنه سيسجل العديد من الأهداف الأخرى".

وأضاف: "رونالدو يستحق تحقيق الرقم القياسي، بالنسبة للاعب مثله، فإن الوصول إلى رقمي القياسي هو بمثابة رقم آخر بالنسبة لي، إنه فخر".

واختتم: "ما يدل على ذلك، هو أنني أجريت عدة مقابلات صحفية حول هذا الموضوع في تلك الأيام، أنا ممتن لـ كريستيانو ووصفي بالمثل الأعلى".