أفضل 10 مدارس ثانوية عامة في مصر للتقديم بها بعد الإعدادية “الجزء الاول”

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أفضل مدارس الثانوية العامة في مصر للتقديم بها، يشعر الكثير من الآباء بحيرة كبيرة لاختيار المدرسة الأفضل لتقديم أبنائهم بها، لهذا نحن نقدم لكم معلومات عن أفضل مدارس الثانوية العامة في مصر وهم حوالي 22 مدرسة. مدرسة الهيئة العربية للتصنيع: مجموع حد أدنى 220 درجة. مدرسة الميكاترونيات في بدر: موقعها بمدينة بدر والدراسة 3 سنوات. مدرسة مبارك كول: الدراسة بها 3 سنوات، الرسوم في مادة يعني التحويل من المدرسة. مدرسة إلكترو مصر: متخصصة في مجال الصيانة الكهربية. مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام: مجالات التكنولوجيا المتنوعة. مدرس الإنتاج الحربي في حلوان: مجال تشغيل الماكينات. مدرسة أحمد تعلب الفندقية: مجال إدارة المطاعم وتشغيلها. مدرسة البترول: الحصول على مجموع 260 درجة. مدرسة التمريض العام: العمل في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. مدرسة صيد وتربية الأسماك. مدرسة المتفوقين: مجموع 265 درجة فيما فوق. مدرسة الثانوي الإيطالي سالزيان: الدراسة بها خمس سنوات الفني ومدة ثلاث سنوات للصناعي، وتسمح له بالتأهيل للعمل في المعاهد العليا الإيطالية. مدرسة الثانوي البريطاني: تعادل تلك الشهادة شهادة الثانوية العامة ولكن الفرق أنها معتمدة دوليًا والدراسة بها باللغة الإنجليزية. مدرسة البريد: تسمح بمجموع 250 درجة وأعلى، ويجب أن يكون العمر بين 14 حتى 17 سنة. مدرسة الأثاث بدمياط: التقديم يحتاج الحصول على الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة وأن يحصل على شهادته للمرحلة الإعدادية. مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية: متخصصة بمجال التكنولوجيا والري، وتقبل طلاب محافظة الشرقية. مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية: تشترك مع شركة BIM وتعتمد نظام الدراسة في مدارس TECH P. مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية: تقبل طلاب القاهرة فقط، وتخصصها هو الشبكات الصحية وتبريد المكيفات والتشطيبات المعمارية. مدرسة التمريض العسكري الشرطية: تسمح للدارسين بها بالقبول في الوظائف ذات مسمى جندي أول. مدرسة البتروكيماويات: يجب أن يكون الطالب حاصلًا على 275 درجة فيما فوق، وهي من المدارس المتميز التي تمكن من الحصول على نسبة 100% ضمن المدارس المتفوقة. المدرسة التجارية المتقدمة: متواجدة في أكثر من محافظة في مصر والدراسة بها تظل حتى خمس سنوات. مدرسة الغزل والنسيج: أثناء فترة الدراسة بتلك المدارس يحصل الطالب مبالغ شهرية تحت مسمى التدريب أو البدلات وتكون القيمة بين 300 حتى 500 جنيه. الوسوم عمر شويل - جدة أفضل 10 مدارس ثانوية عامة في مصر للتقديم بها بعد الإعدادية "الجزء الاول" - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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