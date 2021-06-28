أفضل 10 مدارس ثانوية عامة في مصر للتقديم بها بعد الإعدادية “الجزء الثاني”

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أفضل مدرسة ثانوية عامة في مصر للتقديم بها، قد شهدت الفترة الأخيرة الكثير من الأخبار حول الشهادة الإعدادية، من حيث الإعلان عن النتائج وتنسيق الدرجات للقبول في المرحلة الثانوية أو أي مرحلة أخرى تابعة للثانوية، وهناك فئة كبيرة من أولياء الأمور يرغبون في تقديم أبنائهم في مرحلة الثانوية العامة ويظل التساؤل حول أفضل مدرسة ثانوية عامة لتقديم الأبناء بها، وإليكم أفضل 10 مدارس ثانوية عامة في مصر يمكن تقديم الأبناء بها الجزء الأول. مدرسة توشيبا العربي: مجموع 220 درجة فيما فوق، اجتياز المقابلة والاختبارات المحددة من الكلية، متخصصة في مجالات التركيبات الكهربائية. مدرسة السويدي الثانوي: مجموع لا يقل عن 220 درجة، العمل بعد الانتهاء من الدراسة في أقسام مجموعة السويدي إلكتريك، لا يزيد عمر الطالب عن 18 عام. مدرسة We للاتصالات: امتلاك الجنسية المصرية، مجموع لا يقل عن 250 درجة، اجتياز الاختبارات المحددة من المدرسة والمقابلة الشخصية، الدراسة بها مدتها 3 سنوات، متخصصة في الاتصالات التكنولوجية. مدرسة الضبعة النووية: مجموع الطالب لا يقل عن 265 درجة، نسبة النجاح في الرياضيات والإنجليزي 90% فينا فوق وجودة والتعامل مع الحاسب الآلي، العمل فيما بعد في مفاعل الضبعة النووي. مدرسة الطاقة الشمسية: مجموع الطالب بحد أدنى 260 درجة، المتقدم يجب أن يكون خاليًا من الأمراض، العمل مستقبلًا في محطات الطاقة الشمسية بمصر. مدرسة غبور للسيارات: المجموع لا يقل عن 180 درجة، الدراسة وفقًا للمناهج الألمانية، على الطالب أن يجيد الإنجليزية. مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي: القبول بمجموع 220 فيما فوق، الحصول على درجة البكالوريوس بعد التخرج، والدراسة مدتها سبع سنوات، شرط هام إجادة الإنجليزية والرياضيات. مدرسة السكك الحديد والطرق: مجموع 210 درجة، الدراسة لمدة ثلاث سنوات في هيئة السكك الحديدية تابعة لوزارة النقل. مدرسة الذهب والمجوهرات: اجتياز الاختبارات والمقابلة، متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات، على الطالب أن يكون لائق بدنيًا. مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي: العمل في شركات المياه والصرف الصحي، وتتواجد في الكثير من المحافظات في مصر مثل الفيوم والقاهرة وأسيوط والمنوفية. الوسوم عمر شويل - جدة أفضل 10 مدارس ثانوية عامة في مصر للتقديم بها بعد الإعدادية "الجزء الثاني" - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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