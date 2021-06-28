/637664/الزمالك-ينهي-حالة-المقاطعة-مع-قنوات-أون-تايم-سبورت

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اليوم إنهاء حالة المقاطعة لمجموعة قنوات أون تايم سبورت على خلفية الاعتذار الذي صدر عن مجموعة قنوات أون تايم سبورت لنادي الزمالك، وكذلك الاعتذار الذي قدمه مذيع القناة كريم رمزي للنادي وجماهيره، واعترافه بالخطأ الذي وقع فيه لاعتماده على مصدر غير موثوق فيه، وهو ما أعاد حق نادي الزمالك، وجماهيره أمام الرأي العام.

ونظرا لأن الحقائق وضحت تماما للرأي العام الرياضي، وأجمع الكل على رفض اختلاق المواقف والأحداث التي لم يكن لها وجود على أرض الواقع وأصابت أطراف تلك المواقف بجرح عميق.

واتخذت اللجنة قرارها لتبرهن على حسن النوايا، وتنتظر اللجنة في نفس الوقت نتيجة التحقيق الذي أشارت إليه مجموعة قنوات أون تايم سبورت في بيانها الذي نشر للرأي العام.

جماهير الزمالك

وتعد اللجنة جماهير الزمالك في كل مكان بأنها لن تتوانى عن اتخاذ أي موقف أو قرار ضد أي شخص أو هيئة يهدر حق النادي، وجماهيره العريضة لإعادة حق النادي مهما كلفها ذلك.

شهد النادي الزمالك اليوم الأحد27/6/2021 العديد من الأخبار والأحداث التي تخص القلعة البيضاء سواء اخبار الفريق الاول لكرة القدم استعدادات الفريق لمباراة مصر المقاصة

ويرصد دوت الخليج اخبار الزمالك اليوم:

صحيفة برتغالية الزمالك مهدد بدفع مليون يورو خلال أيام

تعقد المحكمة الرياضة بالإتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " جلسة استماع بعد غدا " الثلاثاء " للاستماع لمسئولى نادى ماريتيمو البرتغالى فى القضية المرفوعة ضد الزمالك وحصل النادى البرتغالى على حكم ضد الزمالك بتعويض مالى قدره مليون يورو بسبب تأخره عن دفع القيمة المالية الخاصة بالتعاقد مع محمد ابراهيم لاعبه السابق ولاعب نادى سيراميكا الحالى ، ولكن الزمالك تقدم باستئناف ضد الحكم وأرفق مستندات تعزز موقفه مع طلب الاستئناف

جلسة كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الختامي بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له غدا بالدوري الممتاز، في لقاء الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.