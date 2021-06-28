/637666/تعرف-على-حكم-مباراة-الزمالك-ومصر-المقاصة-بالدوري

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة عن حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومصر المقاصة المقرر لها مساء غدٍ الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ويرصد دوت الخليج الطاقم التحكيمي لمباراة الفريقين في الدوري.

ويتكون طاقم التحكيم من سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقي ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً، بينما يتولى الحكم طارق مجدي تقنية الـVar ويعاونه عاطف حسين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الساعة السابعة مساء، من مساء غد، في لقاء الجولة السابعة والعشرين في الدوري الممتاز، علي ملعب السويس، ويدخل الفريقين المباراة بمعنويات عالية وقوية في تحقيق افوز في اللقاء.

قائمة المقاصة أمام الزمالك

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعصام صبحي وعاصم سعيد وأحمد صبيحة وفارس طارق وأحمد متعب ومحمد دسوقي وعماد فتحي وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة ومحمد مخلوف وأحمد عادل ميسي وهشام محمد وباسم مرسي وعبد الله مجدي وأحمد أمين أوفا وشميلس بيكلي وباولن فوافي وسعيد الونش.

معسكر مغلق

وغادر اللاعبون المختارون في قائمة المباراة القاهرة مساء اليوم للانتظام في المعسكر المغلق بأحد فنادق العين السخنة، وخاض الفريق مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الزمالك على ملعب فندق إقامة الفريق.

قائمة الزمالك أمام مصر المقاصة

ضمت القائمة كلا من: حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح. الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي. الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

ومن المقرر أن يبدأ تجمع اللاعبين في الرابعة عصرا، على أن يخوض الفريق تدريباته في الخامسة مساءً.