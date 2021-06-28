فيديو .. اللواء الفحام يعلق على زيارة الرئيس للعراق : التقارب العربى مطلوب

جدة - نرمين السيد - قال اللواء الدكتور محسن الفحام، أستاذ إدارة الأزمات بكلية الشرطة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العراق تعد أول زيارة لرئيس مصرى منذ عام 1990 عندما كانت مصر تحاول إقناع العراق بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لدولة الكويت.





وأضاف الفحام، خلال مداخلة هاتفية له مع التليفزيون السعودى، أن الزيارة تؤكد على أن اللحمة العربية فى طريق استعادتها إلى ما كانت عليه، مشيرا إلى أن كيان مجلس التعاون الخليجى يشجع باقى الدول العربية على عمل تجمع شبيه بذلك. وأوضح، أن الزيارة تأتى فى ظروف مهمة تمر بها المنطقة العربية، وتهدف فى المقام الأول للحد من التغلغل الشيعى الطائفى فى دولة العراق، والبناء على النجاح الذى حققه العراق فى القضاء على تنظيم داعش الإرهابى، ثم مناقشة حرب المياه التى تعانى منها الأردن والعراق. وتابع، أن التقارب العربى مطلوب، لأنه لا يوجد دولة عربية إلا وتعانى من مشكلة ما، متوقعا أن تكون المملكة العربية السعودية مساندة لهذا التقارب بصفتها دولة كبيرة فى المنطقة.



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