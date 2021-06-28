كما انفرد دوت الخليج.. فوزي البنزارتي أقرب المرشحين لخلافة «أروابارينا»

/637667/كما-انفرد-تحيا-مصر-فوزي-البنزارتي-أقرب-المرشحين-لخلافة-أروابارينا

تحسم إدارة نادى بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة مصير الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالرحيل أو البقاء، بعد خروج الفريق من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب الهزيمة من الرجاء المغربى بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقيةن ويستعرض دوت الخليج أبرز المديرين الفنين الأقرب لإدارة الفريق السماوي.

وتتجه إدارة بيراميدز لإصدار قرار برحيل المدرب الأرجنتينى، خاصة إنه لم ينجح فى ترك بصمة مع الفريق الغنى بالنجوم، وتسبب فى تدهور أداء ونتائج الفريق فى الفترة الأخيرة.

وتبحث إدارة بيراميدز فى الوقت الحالى على مدرب كفء يستطيع النهوض بالفريق من جديد، وتولى قيادة بيراميدز فى المباريات المتبقية ببطولة الدورى الممتاز حيث يبحث الفريق عن العودة للمربع الذهبى، وكأس مصر الذى سيسعى الفريق للمنافسة بشراسة على اللقب.

البنزارتي يقترب

ومن المؤكد إقتراب فوزي البنزارتي مديرا فنيا في الفترة القادمة للفريق السماوي، بالرغم ان عقد فوزي البنزارتي متواصل مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، فإن البنزارتي في الأيام القليلة الماضية قد كلف وكيلا مصريا للتفاوض مع ناديي الزمالك و بيراميدز وذلك وفق وثيقة مسربة.

نهائي الكونفدرالية

وتأهل فريق الرجاء المغربى لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة شبيبة القبائل الجزائرى، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5 / 4 ، أحرز هداف الرجاء.. سفيان رحيمى – بن مالانجو "أهدرها" - سند الورفلي "أهدرها" - زكرياء الوردي – محمود بن حليب - محمد زريدة - فابريس نيجوما "أهدر" - عبد الإله مدكور.

أهداف المباراة

أهداف بيراميدز.. عبد الله السعيد – رمضان صبحى "أهدرها" – محمود وادى – أحمد سامى – محمد فاروق "أهدر" – أسامة جلال – أحمد توفيق "أهدر" – محمد حمدى "أهدر".