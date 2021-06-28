جدة - نرمين السيد - وتناول الاجتماع مناقشة التعاون بين الكنيسة الشرقية البيزنطية Eastern، والكنائس الشرقية القديمة Oriental فى الأنشطة الاجتماعية ورعاية السجون والمستشفيات، من خلال المؤسسة الاجتماعية التى تكونت بين الطرفين. حضر الاجتماع المطران Athenagoras، مطران إيبارشية البينالوكس "هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج" للكنيسة البيزنطية التابعة للبطريركية المسكونية بالقسطنطينية، ورئيس الأساقفة Khajag Barsamian والقس Michael Bakker، كاهن الكنيسة الروسية الأرثوذكسية والقس Toran، كاهن الكنيسة الأرمنية بأمستردام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسقف هولندا يناقش التعاون بين الكنيسة البيزنطية والكنائس الشرقية القديمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.