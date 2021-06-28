صورة .. وزيرة الصحة تصدر قرارا بتعيين مدير جديد لـ إدارة مستشفيات الحميات

جدة - نرمين السيد - أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، قرارا بتكليف الدكتور أحمد مهدى عبد الله مهدى، مدير مستشفى حميات العباسية للقيام بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الحميات لمدة 3 اشهر.





كانت وزارة الصحة والسكان قد أصدرت منذ قليل، البيان اليومى لإصابات كورونا فى مصر حيث أعلنت تسجيل 389 إصابة جديدة و30 حالة وفاة. وذكرت الصحة أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد، حتى أمس الأحد، هو 280.394 من ضمنهم 210.052 حالة تم شفاؤها، و16.092 حالة وفاة.

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