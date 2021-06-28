فيديو .. الأوقاف توضح سبب منع نجل محمد حسين يعقوب من الخطابة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن قرار "الوزارة" بإحالة علاء محمد حسين يعقوب، إمام وخطيب بـ أوقاف الجيزة إلى وظيفة باحث دعوة، يأتى وفقا لـ مذكرة مديرية أوقاف الجيزة، والتى أكدت تجاوزه ومخالفته قوانين الخطابة التى أقرتها الوزارة.





ونفى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سى بى سى" ويقدمه الإعلاميان إيمان إبراهيم، وعمرو خليل، وجود أى ملابسات فى هذا القرار، نظرا إلى أن علاء هو نجل الداعية السلفى محمد حسين يعقوب، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ هدفها واستراتيجية معينة بعيدا عن أى مسميات أو ملابسات. وتابع: "نسعى لنشر الدين الوسطى، ومن يخالف القوانين سواء فى تطبيق الاجراءات الاحترازية والحفاظ على أرواح الناس، أو الحفاظ على عقول الناس من خلال الفكر الذى قدمه الإمام أو الخطيب فى المسجد، يتعرض لعقوبات تصل أحياناً لوقفه عن العمل ". واختتم وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة: "وقف نجل محمد حسين يعقوب من الخطابة بسبب تجاوزه، ومفيش قرار بيصدر إلا بعد رصد حيثياته، وعلى قدر المخالفة يأتى الجزاء".

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