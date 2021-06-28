انطلاق الدورة الخامسة لملتقى أولادنا 16 نوفمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - تأتى هذه الدورة استكمالا للنجاح الذى شهده الملتقى على مدار دوراته الأربعة السابقة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبالتعاون مع وزارات "الثقافة، التضامن الاجتماعى، السياحة والآثار، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والكثير من منظمات المجتمع المدنى، والقطاع الحكومى والخاص"، وتنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبدالقادر.

وقال الملتقى فى بيان له: "ستكون هذه الدورة استثنائية، إذ سيلتقى أولادنا من ذوى القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، حيث سيتم مشاركة الفرق الفنية الإفريقية والصينية والعربية، وستكون روسيا هى ضيف شرف الملتقى احتفالا بالعام الثقافى الإنسانى، الذى أعلنه السيد الرئيس مع الرئيس الروسى.

من جانبها أكدت سهير عبدالقادر، أن الملتقى سيتم وفق إجراءات احترازية مشددة لمكافحة فيروس كورونا، حرصا على سلامة المشاركين.

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وأشارت إلى أن الملتقى يساهم بشكل كبير فى نشر التفاؤل والحب وكذلك دعم العمل الخيرى والتشجيع عليه فى المجتمع، وكذلك الدور الترويجى للسياحة المصرية، حيث الاحتفاء بالوفود الأجنبية المشاركة ونشر صورة إيجابية وتصدير الصورة المناسبة التى تليق بمصر.