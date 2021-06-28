أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 28 يونيو 2021

جدة - نرمين السيد - واشنطن يعقد صندوق النقد الدولى مؤتمرا صحفيا "عن بعد" حول انتهاء مراجعة الأداء الثانية ضمن اتفاق الاستعداد الائتمانى مع مصر واستكمال المجلس التنفيذى مشاورات المادة الرابعة لعام 2021. القاهرة تسيّر شركة "مصر للطيران"، 58 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل 4993 راكبا لوجهات مختلفة. القاهرة تطلق وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ18 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة 20 يوماً وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. لندن يعقد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD اجتماعه السنوى الـ 30 افتراضيا، لاتخاذ قرارات حاسمة تهدف إلى تحسين البيئة والتحول الأخضر والاقتصادات المستدامة فى دول عمليات البنك. روما يترأس وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اجتماع التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" بالعاصمة الإيطالية روما. جنيف تنظم الأمم المتحدة ولمدة 4 أيام الاجتماع المباشر لملتقى الحوار السياسى الليبى، والذى يمثل فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية فى 24 ديسمبر المقبل. فيينا تجتمع الحكومة النمساوية لإنهاء ترتيبات المرحلة الجديدة من تخفيف قيود فيروس "كورونا" والتى تبدأ رسميا الخميس المقبل. القاهرة تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الملتقى الثالث للإدارات الانتخابية فى الدول العربية تحت عنوان "النظم الانتخابية فى الدول العربية"، والذى يستمر لمدة 3 أيام، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس". الخرطوم تستضيف الخرطوم اجتماعات التشاور السياسى بين السودان وكوريا الجنوبية.

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