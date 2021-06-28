الفئات المستثناة من الزيادة فى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء اعتباراً من أول يوليو 2021 بنسبة 10%، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تطبيق الزيادة الجديدة على فواتير الكهرباء للاستهلاك المنزلي بداية من الشهر القادم، حيث تستمر الزيادة فى الأسعار سنوياً حتي يتم رفع الدعم الكلي عن الكهرباء بحلول عام 2025، كما أن الزيادة الجديدة فى الأسعار للكهرباء سيتم تطبيقها على الشرائح الخمسة الأولي فقط من الاستهلاك المنزل، كما أن هناك فئات مستثناه من الزيادة.

الفئات المستثناة من زيادة الأسعار الجديدة للكهرباء

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة بأن الزيادة الجديدة فى أسعار الشرائح تشمل الخمس شرائح الأولي فقط، وأن هناك فئات مستثناه من الزيادة الجديدة، وهذه الفئات المستثناة هي:-

أصحاب الشريحة السادسة والتى تستهلك كهرباء من 651 كيلووات وحتى 1000 كيلووات حيث تم تثبيت السعر لهذه الشريحة ويتم محاسبتها على 140 قرش لكل كيلووات.

الشريحة السابعة والتى تستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلووات، حيث تم تثبيت السعر لأصحاب هذه الشريحة ويتم محاسبتهم على 1455 قرش لكل كيلووات.

المحلات التجارية لن يتم زيادة الأسعار للمحلات التجارية وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة من انتشار جانحة كورونا وتعطل حركة التجارة والإنتاج والاستهلاك وذلك لدعم أصحاب هذه المحلات.

القطاع الصناعي تم تثبيت الأسعار حتى عام 2025 وتظل على نفس الأسعار الحالية وذلك دعماً للقطاع الصناعي بسبب انتشار فيروس كورونا وتداعياته على الصناعة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة فى مصر من أول يوليو

نشرت وزارة الكهرباء والطاقة الأسعار الجديدة لاستهلاك الكهرباء المنزلي والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من شهر يوليو 2021 والتى جاءت بحسب الشرائح كالتالي:-