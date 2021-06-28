/637671/تغيرات-عالمية-فى-أسعار-الذهب-اليوم-تعرف-على-التفاصيل

سجلت اسعار الذهب اليوم الأثنين28\6\2021 فى مصر، حالة من الاستقرار بعد موجة الهبوط التي اتخذتها خلال تعاملات الاسبوع الماضي، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق المحلية عند سعر 775 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية للذهب، ومن المتوقع أن تحدث تغيرات عالمية فى اسعار المعدن النفيس نتيجة أعلان البطالة فى اليابان .

يرصد موقع دوت الخليج التغيرات فى اسعار الذهب اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 775 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 نحو 516 جنيها. أسعار الذهب عيار 18 وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 664 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 812 جنيها. أسعار الذهب عيار 24 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 885 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 6200 جنيه. السعر العالمي وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1781 دولارًا. وهناك أحداث وقعت الأسبوع الماضي تسببت في تغير واضح بسوق الذهب العالمي، حيث اجتاح التفاؤل أسواق الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك أرقامًا قياسية جديدة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي عن صفقة إنفاق على البنية التحتية بقيمة تريليون دولار تقريبًا على مدى 5 سنوات.

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