/637674/استقرار-فى-سعر-البطاطس-اليوم-تعرف-على-التفاصيل

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم، الإثنين الموافق 28\6\2021 استقرارا في سوق العبور، ولم يلاحظ ارتفاع أو انخفاض أي الأسعار،مما يزيد من فرص الشراء لدي المواطنين، ويضاف إلى السعر بين 1 إلى 2 جنيه في أسواق التجزئة.

يرصد موقع دوت الخليج أسعار الخضروات على الموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:- أسعار الخضروات الطماطم تسجل 3 جنيهات للكيلو البصل بـ 3 جنيهات للكيلو البطاطس 4 جنيهات للكيلو الكوسة 5 جنيهات. الفاصوليا 6 جنيهات للكيلو الباذنجان بـ 2.5 جنيه للكيلو فلفل رومي بـ 4 جنيهات للكيلو الخيار بـ 3.5 جنيه للكيلو أسعار الفاكهة اليوم في مصر: العنب 9 جنيهات المانجو 12 جنيها البرتقال 4 جنيهات. الكنتالوب 4.5 جنيه.

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