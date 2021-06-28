/637675/موعد-المباراة-الحاسمة-بين-الزمالك-والاتحاد-السكندري-في-نهائي-السلة

تقام اليوم الإثنين مباراة تجمع بين فريق كرة سلة الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري فى الجولة الخامسة والحاسمة، من نهائي دوري سوبر السلة بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويرصد دوت الخليج موعد المباراة

وتساوى فريقا الزمالك والاتحاد السكندرى في عدد مرات الفوز، بالمباريات التي تم خوضها بمنافساتbest of 5 ، حيث تعادلا 2/2 في المباريات الأربع التي تم خوضها منذ انطلاق الدور النهائي، وتعد مباراة اليوم هي الحاسمة للقب الدورى هذا الموسم.

استطاع فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة، العودة أمام الزمالك ف مباراة نهائي دوري السوبر، وذلك بعد التغلب على فريق الزمالك، في الجولة الرابعة ضمن منافسات مباراة الدور النهائي لبطولة دوري السوبر بنظام الـ Best of 5، والتي أقيمت اليوم السبت، على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، حيث أصبح نتيجة الجولات 2/2، ولذلك سوف يلعب الفريقين الجولة الخامسة لتحديد الفائز بالبطولة.

حقق فريق السلة بنادي الاتحاد السكندري، التعادل مع نظيره فريق الزمالك، بجولتين لكل فريق، من خلال الأربع جولات التي جمعت الفريقين، حيث انتهت الجولة الرابعة في نهائي دوري السوبر، حيث فاز فريق الإتحاد السكندري في الجولة الأولى بنتيجة 83/56، بينما حقق فريق الزمالك الفوز في الجولة الثانية بنتيجة 74/69، كما استطاع فريق الزمالك الفوز بالجولة الثالثة بنتيجة 80/70، بالإضافة إلى الجولة الرابعة التي استطاع فريق الاتحاد العودة إلى المنافسة مرة أخرى، والمنافسة على حسم بطولة الدوري، ويتم بذلك اللجوء إلى الجولة الخامسة لتحديد الفائز ببطولة دوري السوبر.

أقيمت فعاليات "البلاي أوف" في بطولة دوري السوبر لكرة السلة، بنظام الخمس مباريات Best of 5، حيث يتم تتويج الفريق الفائز بثلاث جولات، وفي حالة فوز كل فريق بجولتين، مثلما حدث في مباراة الزمالك والاتحاد، يتم اللجوء إلى الجولة الخامسة لتحديد الفائز.

الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة دوري السوبر، بعدما حقق الفوز على فريق الجزيرة بثلالث جولات من مواجهات ال best of 5، ضمن مواجهات الدور قبل النهائي، وعلى الجانب الأخر تأهل فريق الإتحاد السكندري بعدما حقق الفوز على النادي الأهلي بثلاث جولات في نفس الدور من البطولة(الدور قبل النهائي