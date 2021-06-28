/637676/مشوارك-سعيدة--كثافات-مرورية-متحركة-بشوارع-العاصمة

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الاثنين 28 يونيو 2021، كثافات مروريه متحركه وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

محافظة الجيزة

كما شهدت حركة سير السيارات، أعلى محاور الجيزة، كثافات مروريه متحركة في شوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والدقى والتحرير والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

الدائري

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى والألف مسكن وميدان التجنيد وميدان المطرية وجسر السويس، والعباسية ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

كما ظهر بعض الكثافات الخفيفه في ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات في جميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما شهدت حركة سير السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات كثافات مروريه عاليه بسبب تعطل سيارة ملاكى وسط الطريق ، وشهد كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، كثافات مروريه متحركه وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.