/637679/أفريقية-النواب-تناقش-طلب-الإحاطة-المقدم-من-رشا-أبو-شقرة-لتشغيل-مطارات-جزر-القمر

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم الإثنين ،لمناقشة عدد من المشروعات وطلبات الاحاطة والاقتراحات والشكاوي المقدمةمن النواب،وتناقش لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب شريف الجبلي ،طلب الإحاطة المقدم من النائبة د. رشا أبو شقرة، بشأن مشروع تحت الانشاء بين مصر وجزر القمر لتشغيل المطارات لديهم وارسال متخصصين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائبة رشا ابو شقرة بطلب احاطة بشأن تشغيل مطارات جزر القمر

لجنة حقوق الإنسان

كما تستكمل لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان مناقشة ما قامت به وزارة الثقافة بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء في نوفمبر 2017، والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

لجنة النقل والمواصلات

كما تعقد لجنة النقل والمواصلات اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن: الحاجة إلى إنشاء طريق يربط بين محافظتي سوهاج والوادي الجديد بطول 170 كم. الحاجة إلى استكمال ازدواج طريق سوهاج \ البحر الأحمر.

النائب خالد عبدالعظيم، بشأن عدم استكمال أعمال رصف مسافة 4 كم من طريق كوبرى الملح قرى الخريجين ترعة السلام بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

النائب عبدالباقي تركيا، بشأن:- إيقاف الأعمال بالطريق الحر في المسافة من قرية الأشراف على طريق ميت غمر/ الزقازيق حتى الطريق الإقليمي عند قرية بنى صالح التابعة لمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بطول 20 كم. تأخر الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق السنبلاوين الزقازيق. النائب محمود نجيب مشعل، بشأن الحاجة الى إدراج أعمال توسعة ورفع كفاءة طريق الروضة/ دمياط الذى يخدم أكثر من 18 قرية.