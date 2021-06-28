/637680/الأناكوندا-ومحمد-شريف-في-صراع-هداف-مصر-الأول--الأرقام-تجيب

يبدو أن الكرة المصرية علىى موعد مع أثنين من أفضل هدافي مصر في السنوات الأخيرة ، حيث أستطاع الثنائي مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي والمعار من صفوف نادي الزمالك ، ومحمد شريف لاعب النادي الأهلي حجز مقعد مهاجم منتخب مصر بعد الأداء الرائع مع أنديتهم.

أرقام محمد شريف ومصطفى محمد مع الأهلي والزمالك ويرصد دوت الخليج أرقام محمد شريف ومصطفى محمد مع أنديتهم وذلك قبل أيام قليلة من خوض المنتخب الأولمبي منافسات دوري الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. محمد شريف مع الأهلي لعب: 49 مباراة سجل: 20 هدف لعب في إفريقيا : 15 مباراة سجل: 6 أهداف أهداف مصطفى محمد مع الزمالك لعب: 57 مباراة سجل: 22 هدف لعب في إفريقيا : 15 مباراة سجل: 8 أهداف وسجل محمد شريف أخر أهدافه مع النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في المباراة التي أنتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا. تشكيل الأهلي أمام الترجي حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف. ويرصد دوت الخليج تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي. قائمة الأهلي لمواجهة الترجي حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.

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