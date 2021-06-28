صور.. الهجرة: نستهدف نقل فكرة إحياء الجذور للأجيال الشابة السفير

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيكولاوس جاريليديس، سفير اليونان بالقاهرة، لبحث ترتيبات تنظيم رحلة لعدد من شباب الجاليات اليونانية والقبرصية من مصر واليونان وقبرص، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه فى زيارة سيادتها مؤخرا إلى نيقوسيا ولقائها مع نظيريها اليونانى والقبرصى.





ورحبت السفيرة نبيلة مكرم، بالسفير اليونانى، وقالت إنه خلال اللقاء الثلاثى الذى شهدته مؤخرًا فى العاصمة القبرصية نيقوسيا، تم الاتفاق على تنظيم رحلة لخمسة شباب من الجاليتين من كل دولة من الدول الثلاث (مصر واليونان وقبرص) فى شهر يوليو القادم، بهدف نقل فكرة المبادرة للأجيال الشابة والتعرف على التاريخ المشترك والثقافة والقواسم المشتركة، على أن تكون الفئة العمرية لهؤلاء الشباب تتراوح من 25 إلى 30 عامًا.



وأضافت وزيرة الهجرة أنه عقب ذلك سيتم إعداد مذكرة عن الرحلة من أجل رفعها لرؤساء الدول الثلاث، تشمل ما شهده هؤلاء الشباب فى الرحلة ولمسوه فيها وعن أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير مبادرة "إحياء الجذور"، والتى أطلقت فى مصر فى أبريل 2018 فى احتفالية كبرى بحضور رؤساء الدول الثلاث وتم خلالها تكريم الرعيل الأول من الجاليتين اليونانية والقبرصية.

واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، برنامج الزيارة وأجندة الفاعليات والتى تتضمن جولات فى محافظات الإسكندرية والسويس والإسماعيلية لمشاهدة أهم بصمات الجاليات اليونانية والقبرصية فيها، فضلا عن إعداد زيارة لقناة السويس وللبرلمان المصرى، موجهة سيادتها الدعوة إلى السفير اليونانى للحضور والمشاركة فى فاعليات الزيارة.



كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنها أوصت بدفع مبادرة "إحياء الجذور" نحو العالمية قائلة: "إنها تجربة أثبتت الدور المحورى الجاليات الأجنبية فى خدمة قضايا المجتمعات التى يعيشون فيها وفى الترويج سياحيا واقتصاديا وتجاريا لهذه المجتمعات أيضا"، لافتة إلى أن تسليط الضوء على الشباب هذه المرة يأتى باعتبارهم أداة رئيسية للترويج الإيجابى والتعارف وتبادل الثقافات فيما بين الدول.



ومن ناحيته، أعرب نيكولاوس جاريليديس، سفير اليونان بالقاهرة، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الهجرة فى هذه الفاعلية ضمن مبادرة "إحياء الجذور"، حيث إن وزارة الهجرة المصرية كان لها السبق فى هذه المبادرة التى تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم فى الاحتفاء بالجاليات الأجنبية.

وأوضح جاريليديس أنه وبكل دقة يقوم بدراسة الترتيبات اللازمة لتنظيم الرحلة لهؤلاء الشباب، حتى تخرج بالشكل الذى يليق بتاريخ وحضارة الدول الثلاث ويضمن استدامة مبادرة "إحياء الجذور" فيما بينهم.