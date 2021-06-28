رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.
وعبّر رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة، مقرونة بأطيب التمنيات للرئيس السيسي، بالتوفيق والسداد دومًا، لما فيه خير مصر وشعبها الأصيل.
وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس بأن تواصل الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لدفع عجلة التنمية في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادته، لتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين.
وقال رئيس الوزراء: شكلت ثورة الثلاثين من يونيو يوما فارقا في حياة الشعب المصري، الذي خرج بالملايين منتفضا ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن، ليملأ مختلف الميادين في مشهد حضاريّ شهد له العالم أجمع، صانعا بذلك واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم المعاصر؛ من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، واستعادة الدولة لهيبتها ودورها الوطنيّ؛ لتبدأ في بناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة.
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