/637683/أزمة-هجوم-منتخب-مصر-الأولمبي-محمد-شريف-يعيد-حسابات-شوقي-غريب-في-الثلاثي-الكبار-ولاعب-الأهلي-بديل-صلاح-ومصطفى-محمد-في-حرب-شرسة-مع-الجلاد

دخل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي في حيرة كبيرة بعد تألق محمد شريف لاعب النادي الأهلي ومهاجم منتخب مصر، الأمر الذي جعله يدرس امكانية ضم اللاعب ضمن الثلاثي الكبار في طوكيو 2020، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل الكاملة.

ولعب مصطفى في كل البطولات هذا الموسم 20 مباراة ، أستطاع خلالها مهاجم جالاتا سراي التركي تسجيل 14 هدف بمختلف البطولات مع ناديه الحالي أو مع الفارس الأبيض في بداية العام وكذلك مع منتخبات مصر.

أرقام مصطفى محمد هذا الموسم

ولعب مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبي مباراة ودية وحيدة كانت أمام جنوب إفريقيا وانتهت بفوز الفراعنة الصغار بهدفين دون رد سجلهم «الأناكوندا» ليواصل اللاعب تألقه ويحجز بشكل كبير مركز مهاجم منتخب مصر في الأولمبياد حتى توهج «محمد شريف».

توهج محمد شريف يلفت انظارالجميع

ويبدو أن محمد شريف مهاجم منتخب مصر الأول ولاعب النادي الأهلي والمقلب من قبل الجماهير «بالجلاد» سيكون بمثابة «صداع» في دماغ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي بعد التفوق الواضح مع القلعة الحمراء ، ليفتح الباب حول امكانية انضمام اللاعب لصفوف منتخب تحت 23 سنة في اولمبياد طوكيو 2020.

لم يسبق أن لعب محمد شريف مع المنتخب الأولمبي خلال الأوقات الماضية، حيث تخطى اللاعب السن الأولمبي وبالتالي لا يحق له المشاركة في طوكيو لاعبا أولمبيا، لكن مازال أمامه فرصة كبيرة وهي التواجد في أولمبياد طوكيو ضمن الثلاثي فوق السن خاصة بعد غموض موقف محمد صلاح مع ليفربول والتي تقترت بشكل شبه نهائي من رفض الريدز انضمام «المؤ» لمنتخب مصر.

شوقي غريب يفكر في انضمام محمد شريف للمنتخب

أرقام محمد شريف مع النادي الأهلي هذا العام جعلته محط انظار العديد من الأندية الأوربية وكذلك شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الذي يدرس في الوقت الحالي امكانية ضم شريف لصفوف الفراعنة بديلا لمحمد صلاح في حالة عدم تواجده وسيشغل مركز الجناح والمهاجم بالتبادل مع مصطفى محمد ، أو سيكون المهاجم الصريح في حالة تعذر انضمام «الأناكوندا» لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

مقارنة بين مصطفى محمد ومحمد شريف

ويرصد دوت الخليج أرقام محمد شريف ومصطفى محمد مع أنديتهم وذلك قبل أيام قليلة من خوض المنتخب الأولمبي منافسات دوري الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

محمد شريف مع الأهلي لعب: 49 مباراة سجل: 20 هدف لعب في إفريقيا : 15 مباراة سجل: 6 أهداف

مصطفى محمد مع الزمالك

لعب: 57 مباراة

سجل: 22 هدف

لعب في إفريقيا : 15 مباراة

سجل: 8 أهداف