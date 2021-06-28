/637684/كيف-حصد-مصطفى-عسل-ونوران-جوهر-لقب-السلسة-الختامية-للإسكواش

انتهت فعاليات السلسلة الختامية لبطولة الاسكواش، والتي تقام بين أفضل ثمانية لاعبين على مستوى العالم، وتلعب البطولة في مدينة السادس من أكتوبر، بتنظيم أندية وادي دجلة، وبدأت البطولة حيث تأهل إلى نهائي بطولتي الرجال والسيدات، وبدأت البطولة يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو، وانتهت أمس الأحد 27 يونيو.

سيطر اللاعبين المصريين على البطولة، حيث أقيم نهائي مصري خالص في بطولتي الرجال والسيدات، حيث تأهل إلى نهائي بطولة السلسلة الختامية للاسكواش(رجال)، المصريين محمد الشوربجي ومصطفى عسل، كما تأهل إلى نهائي بطولة السيدات، المصريتين نوران جوهر وهانيا الحمامي.

حقق مصطفى عسل الفوز على نظيره محمد الشوربجي، وتوج ببطولة السلسة الختامية للرجال، وانتهت المباراة بنتيجة 3/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12، 4-11، 7-11، 3-11.

كما استطاعت نوران جوهر التغلب على نظيرتها هانيا الحمامي، وتوجت ببطولة السلسلة الختامية للسيدات، وانتهت المباراة بنتيجة 3/1،جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 8-11, 11-8

يعرض موقع دوت الخليج مشوار تأهل كل من: مصطفى عسل ومحمد الشوربجي، بالإضافة إلى نوران جوهر وهانيا الحمامي.

مشوار مصطفى عسل ومحمد الشوربجي إلى نهائي السلسلة الختامية للرجال

تأهل مصطفى عسل إلأى نهائي بطولة السلسلة الختامية، بعد الفوز على نظيره طارق مؤمن، في المباراة التي جمعت بينهم في نصف نهائي بطولة السلسلة الختامية، واستطاع عسل انهاء المباراة بنتيجة شوطين مقابل شوط لصالحه، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة، بفوز مصطفى عسل بنتيجة 11/9، وعاد طارق مؤمن في الشوط الثاني وحقق الفوز بنتيجة 11/6، ثم قام مصطفى عسل بحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 11/4، ليتأهل بذلك إلى نهائي بطولة السلسلة الختامية.

وعلى الجانب الأخر حقق محمد الشوربجي، الفوز على النيوزلاندي بول كول، بنتيجة شوطين مقابل شوط، وفاز الشوربجي بالشوط الأول من المباراة بنتيجة 11/5، وفاز بول كول في الشوط الثاني بنتيجة 11/5، وفي نالنهاية استطاع محمد الشوربجي بحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 11/6، وتأهل بذلك إلى نهائي البطولة.

استطاع مصطفى عسل التغلب على محمد الشوربجي، في المباراة التي جمعتهم في نهائي بطولة السلسلة الختامية للاسكواش،وتوج عسل بالبطولة.

مشوار نوران جوهر إلى نهائي بطولة السلسلة الختامية للسيدات

حققت نوران جوهر الفوزعلى النيوزلاندية جويل كينج، في الدور نصف النهائي من بطولة السلسلة الختامية للاسكواش، وانتهت المباراة بنتيجة شوطين مقابل شوط، وتأهلت نوران جوهر إلى نهائي البطولة، حيث استطاعت نوران جوهر بالفوز بالشوط الأول بنتيجة 11/2، بينما فازت النيوزلاندية جويل كينج في الشوط الثاني بنتيجة 12/10، وحسمت نوران جوهر المباراة في الشوط الثالث والذي انتهى بنتيجة 11/6 لصالح نوران جوهر.

مشوار هانيا الحمامي إلى نهائي بطولة السلسلة الختامية للسيدات

وعلى الصعيد الأخر تأهلت هانيا الحمامي، إلى نهائي بطولة السلسلة الختامية، بعد التغلب على الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة شوطين مقابل شوط، في المباراة التي جمعتهم في نصف نهائي البطولة، حيث استطاعت هانيا الحمامي بالفوز بالشوط الأول 11/6، ثم فازت كاميل بالشوط الثاني بنتيجة 11/3، وفي الشوط الفاصل حققت هانيا الحمامي الفوز بنتيجة 14/12، لتتأهل بذلك إلى نهائي البطولة.

تمكنت نوران جوهر من التغلب على هانيا الحمامي في المباراة التي جمعتهم في نهائي بطولة السلسة الختامية للسيدات.