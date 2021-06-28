/637687/تعرف-علي-الحكم-المرشح-لإداراة-مباراة-الأهلي-وكايزرتشيفز-في-نهائى-إفريقيا

يلتقي النادي الأهلي أمام فريق كايزرتشيفز ، يوم 17 من الشهر القادم، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا بدولة المغرب، على ملعب مركب محمد الخامس.

ويرصد دوت الخليج أرقام الحكم المغربي:

وأشارات عدد أنباء عن لإدارة مصطفي غربال الحكم الجزائري ، والذي ويبلغ 35 عاماً، ويعمل في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بمدينة وهران.

وأدار “غربال”4 مباريات للنادي الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وانتصر الأهلي في كل هذه المواجهات، بصافرة الحكم الجزائري.

مصطفى غربال في نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

وكان اللقاء الأول هو مواجهة الفريق الأحمر ضد تاونشيب البوتسواني عام 2018، وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة، ثم قاد الحكم الجزائري مواجهة الشياطين الحمر أمام الزمالك في نهائي نسخة 2020، والتي توجت بها كتيبة المدرب بيتسو موسيماني بهدفي عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة، والشهير بجملة «القاضية ممكن»، مقابل هدف وحيد لغريمه التقليدي الزمالك.

وعاد غربال ليقود لقاء الأهلي ضد سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف محمد شريف.

وكانت آخر المواجهات التي قادها غربال للنادي الأهلي هو لقاء نهضة بركان في السوبر الأفريقي، الذي توج به الفريق الأحمر بهدفين دون رد، ليصبح الجزائري فال خير للجماهير الحمراء في المواعيد الكبرى.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي استطاع أن يسحق فريق الترجي التونسي بثلاثية في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز يوم السبت 17الموافق 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الدولة المستضيف لنهائي البطولة، وهي دولة المغرب.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

قام بتسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.