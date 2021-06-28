/637688/عايده-نصيف-السيسي-دائما-يضع-مصر-على-الخريطة-الاقليمية-والدولية-للحفاظ-على-توازن-المنطقة

مصر والعراق

وأشارت النائبة عايدة نصيف في تصريحات خاصة ل دوت الخليج أن زيارة الرئيس السيسى للعراق هي الاولى منذ ٣٠ سنة مضت ، وهى تمثل مد جسور التواصل والتعاون الاستراتيجى بل والتكامل الاقتصادى فى هذه اللحظة التاريخية الانية التى تعيشها المنطقة العربية وهذا اللقاء التاريخى والذى ينتج عنه التعاون من شأنه تقوية العلاقات من الجانبان لمواجهة التحديات السياسية .

زيارة السيسي للعراق

واكدت النائبة عايده نصيف، أمين سر لجنه العلاقات الخارجيه بالمجلس ان الزيارة التاريخية للرئيس السيسي للعراق هي خطوة متقدمة للحفاظ على الاستقرار الاقليمى للمنطقة بل مساندة العراق فى ضوء القمة فى مواجهة الضغوط الايرانية وتعزيز التعاون السياسى ،فالرئيس السيسي دائما يضع مصر على الخريطة الاقليمية والدولية للحفاظ على توازن المنطقة ،وان مصر حاضرة بقوة لمواجهة التحديات العربية والاقليمية وان دورها المحورى فاعل بتحرك استراتيجى قائم على التعاون والتكامل بين الاطراف الاخرى.

هذا وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري ثورة 30يونيو، مؤكدا أنها ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن،مشيرا أن هذا اليوم العظيم خرج الملايين من ابناء الشعب المصرى منتفضين ضد قوى الشر و الظلام، فى مشهد حضارى يصعب تكرارة شهده العالم اجمع.