بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان.





وأشار الخشت إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكلية الآثار "البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة" إذ كانت الامتحانات بنظام البابل شيت وتم تصحيحها فى نفس يوم الامتحان ومراجعتها واعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكترونى للكلية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات تشهد هدوءًا واستقرارًا فى جميع الكليات وأنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات فى الكليات والتى تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التى اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم إستراتيجية لادارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفورى ومتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومى من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجارى، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامى الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتى بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.