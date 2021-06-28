صور.. وزير النقل: لن نسمح بدخول أى راكب محطات السكة الحديد بدون تذكرة

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع نظار المحطات الرئيسية ورؤساء الحركة وملاحظى التشغيل ومديرى المناطق ونواب هيئة السكك الحديدية.





وأكد وزير النقل على أهمية الدور الذى يقوم به نظار المحطات فى خدمة المواطن وتأمين سلامة القطارات داخل كل المحطات مشيرا إلى مسئوليتهم عن حركة القطارات والركاب داخل المحطات وكذلك نظافة المحطات والقطارات المتواجدها بها "المحطات النهائية" وعدم السماح لقائدى القطارات بمغادرة الجرارت الابعد استلامها من قائد القطار البديل وكذلك مسؤوليتهم عن انتظام العمل بشبابيك التذاكر وعدم السماح بدخول أى راكب للمحطات بدون تذكرة ومتابعه كل أعمال التطوير التى يتم تطويرها بالمحطات وعن كل أعمال نظافة المحطات والقطارات وخصوصا فى المحطات الانتهائية، مشيرا أن كل وظيفة فى السكه الحديد لها توصيف وظيفى محدد يجب أن يؤديه كل موظف بكل جدية.



كما أكد الوزير على دور ناظر المحطة فى حوكمة دخول الركاب إلى المحطات بعد الحصول على التذاكر وتقديم كل التسهيلات للركاب خلال تواجدهم بالمحطات.

ووجه الوزير مسؤولى السكة الحديد بضرورة قيام كل قائد القطارات باستلام جرار القطار من الورش والغاء تسليم الجرار من خلال سائق المناورة وذلك ضمن حزمة الإجراءات التى اتخذتها وزارة النقل لزيادة معدلات السلامة والأمان.



وأشار الوزير إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ونزول كل قيادات الهيئة إلى مواقع التشغيل ومتابعة جميع الإجراءات التى يتم إتخاذها فى زيادة معدلات السلامة والأمان بالخطوط والتدريب المستمر للعمال والمهندسين وضرورة إعاده ترتيب جداول التشغيل بما يحقق الإستفاده المثلى من قائدى القطارات وأن تكون المناصب بالكفاءة وليست بالأقدميه مع التطبيق الحازم لمبدأ الثواب والعقاب، مشيرا إلى أن كل من يخطئ خطأ يؤدى إلى حادثه أو قد يؤدى إلى حادثه ينتج عنها وفيات او إصابات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفصله من الخدمة بالتوازى مع الإجراءات التى تجريها النيابة العامة وكل من يتسبب فى إهدار الممتلكات والمعدات يطبق عليه عقوبات صارمة وتنفيذ الكشف الدورى المفاجئ على كل العاملين إلى جانب الكشف الدورى الذى تقوم به الهيئه لضمان عدم وجود اى شخص يتناول اى نوع من المخدرات داخل الهيئة وفصل كل من يتعاطى المخدرات فورا، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع مقصر أو متهاون أو متخاذل فى حق الشعب المصرى.



وشدد الوزير على مسؤولى السكة الحديد بضرورة المحافظة على ممتلكات الهيئة وإزالة كل التعديات على حرم السكه الحديد والإستغلال الأمثل لكل الممتلكات بتنمية موارد الهيئة لإستمرار تحسين الخدمة المقدمة للركاب وسرعة تحويل قطاع البضائع إلى شركة ضمن خطه الوزارة لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة موارد الهيئة المالية، وكذلك ضرورة العمل على مدار الساعه لزيادة الإنتاجية فى الورش خصوصا وأن هناك تكليفات من القيادة السياسية بعدم تسير أى عربه قديمه بنهايه هذا العام على خطوط السكه الحديد وتسيير عربات أما جديدة أو مجددة، مشيرا إلى أن زيادة إنتاجية الورش تزيد من الحوافز الخاصة الخاصة بالعاملين، لافتا إلى أنه إذا لم ينهض أبناء السكه الحديد بها سيتم الإستعانه بشركات أجنبية متخصصة لإداراتها هذا المرفق الحيوى المهم.

كما شدد الوزير على الاهتمام بأسلوب وأسس اختيار العنصر البشرى وتأهيله وتدريبه بما يتواكب مع المعدات الحديثة والمتطورة وكذا سرعة تحويل قطاع نقل البضائع والورش إلى شركات ودعوه المستثمرين للمشاركه فى هذه الشركات لتحقيق انطلاقه كبيرة لها فى مجال نقل البضائع والصيانة الخاصة بالوحدات المتحركه بالسكة الحديد.

ثم استعرض وزير النقل التقارير الخاصة بتنفيذ خطط السلامة والتى تبدأ من الورش المختلفة، وأكد على ضرورة عدم خروج أى قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، ودعم كل الورش بكل المعدات الحديثة اللازمة واستكمال أعمال التطوير بها، ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطوير كل ورش السكك الحديدية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة إلى جانب خطة الصيانة الدورية، وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تساهم فى رفع معدلات الصيانة والأمان، بالإضافة إلى إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافى ملاحظة سابقة من لجان التفتيش.