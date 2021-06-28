تنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع فى حملة لجهاز العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأن لجنة الإشغالات والتعديات، قامت بشن حملة موسعة جديدة لإزالة إشغالات بالمنطقة (B1)، أسفرت عن إزالة كرفان معدنى وأسوار زراعات عشوائية وتحرير محضر بالمخالفة.





كما تم إزالة الإشغالات بالمجاورة 9 والمجاورة 36 أمام القطعة السكنية رقم 5، وأنشطة مخالفة بالمجاورة 37، وكذا رفع إشغالات من أمام المحال بمنطقة الأردنية، وذلك بمشاركة الإدارات المختصة بالجهاز. وأضاف المهندس أحمد عمران أحمد، أنه تم تنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع وإزالة تند مخالفة ولافتات إعلانية وإعادة الشىء إلى أصله بعد إزالة المخالفات الموجودة بوحدات سكنية بالحى العاشر، وكذا إزالة أبواب صاج أثناء الشروع فى فتح محال بقطعة سكنية بالمجاورة 18، ومنطقة ابنى بيتك، بجانب منع تواجد للباعة الجائلين والحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة. وأكد رئيس الجهاز، استكمال تنفيذ الحملات لضرورة رفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات وسرعة رصد المخالفات قبل الشروع فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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