القبض على المتهم بقتل شاب في 15 مايو

سقط في قبضة مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اليوم الإثنين، بائع قتل شابا في منطقة 15 مايو، بعد تعديه على والده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل شاب على يد بائع في منطقة 15 مايو

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب 18 عامًا، مصاب بتهشم بالجمجمة.

وبعمل التحريات اللازمة، أتضح نشوب مشاجرة بين بائع ووالد الضحية، قام على إثرها المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب وهشم جمجمته وتوفى متأثرا بأصابته ولاذا المتهم بالفرار وتم القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

في سياق أخر نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء سليم بالتنسيق مع مباحث القليوبية، اليوم الأحد، في كشف غموض العثور على جثة شخص ممزقة في منطقة غير مأهولة بالسكان بمركز الخانكة.

تفاصيل الجريمة

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا بالعثور على جثة شخص بمنطقة نائية بدائرة المركز.

واتضح بالفحص أن الضحية يدعى "محمد.ع"، 35 سنة، مقيم دائرة المركز، مصاب بـ 26 طعنة بأماكن متفرقة بالجسد.

وكشفت تحريات المباحث، إلى أن الضحية كان على علاقة غير شرعية بسيدة تدعى "ر.ع"، 37 سنة، مقيمة بالسلام محافظة القاهرة، وعندما كشف زوجها "م.ع"، 40 سنة، مقيم السلام، علاقتها بالمجني عليها، أمرها باستدراجه إلى مكان الواقعة.

سلاح أبيض «مطواه»

ما أن وصل المجنى عليه للمكان حتى انهال عليه الزوج بالطعنات بسلاح أبيض "مطواة" فأرداه قتيلا في الحال وسقط في بحر من الدماء، وأمكن ضبطه وزوجته والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وفي سياق أخر مقتل مدرب سباحة على يد زميله، بسبب خلاف مالي بينهما في مدينة الشيخ زايد، مساء أمس السبت 26 يونيو 2021، وتم التحفظ على عينة من دماء المجني عليه، وعثر على آثار بعثرة بصالة الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.