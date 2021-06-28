مسئول البافانا بافانا:مباراة الأهلي وكايزر تشيفيز سيكون البطل من جنوب إفريقيا حتميا!!

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أكد داني جوردان رئيس اتحاد جنوب إفريقيا أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون البطل فيه من جنوب إفريقيا سواء عن طريق موسيماني أو كايزر تشيفيز وذلك خلال بيان رسمي، ويرصد دوت الخليج التصريحات.

اتحاد جنوب إفريقيا يشيد بتجربة موسيماني

قال داني جوردان رئيس اتحاد جنوب أفريقيا خلال بيان رسمه نشره الاتحاد: "كايزر تشيفز قدم قصة خيالية في هذه البطولة من دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "بالنيابة عن أسرة كرة القدم، أود أن أتقدم بالتهنئة للاعبي تشيفز والجهاز الفني والإدارة، لقد كان هذا جهدًا جماعيًا وهذا الفوز رفع روح الأمة بأكملها".

بطل دوري أبطال إفريقيا من جنوب إفريقيا

وأضاف: "نأمل أن يكرر تشيفز رحلة أورلاندو بايرتس عام 1995 عندما ذهبوا لرفع لقب دوري أبطال أفريقيا في أبيدجان و نحن فخورون بهذا الإنجاز .. أشعر أن التاريخ يعيد نفسه هنا".

واستكمل: " سيشهد نهائي 17 يوليو فوز جنوب إفريقيا بطريقة أو بأخرى سواء عن طريق كايزر تشيفيز أو موسيماني".

واختتم: " الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني هو الذي سيقود الأهلي وبينما نرغب في أن يخرج كايزر تشيفز منتصرا، إلا أن موسيماني هو واحد منا ونحن دائما فخورون بإنجازاته".

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

ويرصد دوت الخليج تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.