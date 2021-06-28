منى فاروق تعود للفن بعمل درامي جديد

تستعد الفنانة الشابة منى فاروق للدخول في عالم الفن والتمثيل من جديد وذلك بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، إذ بدأت منذ أيام تصوير مسلسل جديد لم يتم الاستقرار على اسمه بعد.

دوت الخليج يكشف تفاصيل عودة منى فاروق لعالم الفن

المسلسل من اخراج معتز حسام، وينتمي لنوعية أفلام الرعب ذات الحلقات القصيرة فهو مكون من سبع حلقات فقط سيتم عرضها من خلال احدى المنصات الالكترونية التي لم يعلن عنها.

وأتت منى فاروق في قائمة المرشحين للفيلم السينمائي "ال هارون" لنفس المخرج كعتز حسام"، ومن إنتاج شركة "مومنت برودكشن" للإنتاج الفني المملوكة لحسني محمود، والفيلم تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير من تأليف محمود جاميكا، وإخراج معتز حسام. منى فاروق تعلن عن عدم مشاركتها في فيلم آل هارون.

وأفادت منى فاروق من خلال فيديو بثته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها انستجرام، تتحدث به عن تعرضها، بعدم مشاركتها في فيلم "آل هارون" دون التصريح بأي تفاصيل عن السبب تاركة العديد من الحيرة والتساؤلات على الجمهور.

فقالت: "أنا مش داخلة فيلم آل هارون ولو عايزين تسألوا ليه اسألوا المنتج أو المخرج".

فيلم ال هارون

والفيلم يشارك به نخبة من النجوم منهم إيهاب فهمي، أحمد عبدالله محمود، إسلام حافظ، محمد عز، إيهاب فهمي، عبير صبري، وهاجر الشرنوبي، ومريم البحراوي، ويارا نور الدين حمدي هيكل وغيرهم، والفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا منذر رياحنة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وينتمى الفيلم إلى نوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة والأكشن.

منى فاروق تكشف تعرضها للتحرش

كشفت منى فاروق عبر البث المباشر عن تفاصيل تعرضها للتحرش الالكتروني من خلال قيام أحد الأشخاص المجهولين بتصويرها دون علمها، أثناء ارتدائها كاش مايوه، لافتة إلى أن محاولات الإساءة لسمعتها لا زالت مستمرة وتستهدف منعها من تحقيق حلمها في عالم الفن.

وتابعت حديثها: "أنا من حقي أعيش في سلام ومن حقي أعيش حياتي ومش مستنية من بني آدم حاجة".

وصرحت أثناء بثها بأنها ستكون أهم فنانة في الوطن العربي وستسعى دائما للوصول لحلمها دون النظر لما مرت به من أزمات.

أنهت منى فاروق حديثها بتوجيه رسالة لمنتقديها: "مش مسموح الحلم ده يتحقق علشان عندي مشكلة أو مريت بأزمة ما.. وأزمتي متخصكش وربنا اللي هيحاسبني مش أنتم، أنا وحشة أنتوا مالكم؟ مش مطلوب حد يقول عليا مش كويسة.. وأنا مش عايزة أحكي بعمل إيه مع ربنا.. الحمدلله مبدخلش قرش حرام على بيتي.. أنا لقيت نفسي هنا في دهب.. مش هوقف حياتي على فترة من عمري حصلي فيها سقطات".