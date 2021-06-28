/637703/بدء-الجلسة-العامة-للبرلمان-للتصويت-على-4-قوانين-نهائيا

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، حيث أنه من المقرر أن يتم التصويت نهائيات على ٤ قوانين هي:

دوت الخليج يرصد افتتاح اعمال الجلسة العامة بمجلس النواب

1) مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

2) مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

3) مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

تقارير الجلسة العامة

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة أيضا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

ويقضي هذا التعديل التشريعي بفصل كل موظف يثبت انتمائه للجماعات الإرهابية.

كما يناقش مجلس النواب، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الافريقية، عن:

قرارين رئاسيين

أ‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك.

ب‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.