«القرار».. فيلم وثائقي يرصد فضائح الاخوان

دوت الخليجيكشف تفاصيل فيلم القرار التسجيلي

ويعرض فيلم "القرار" التسجيلي مساوئ مساوئ جماعة الاخوان في فترة توليهم الحكم على مصر بقيادة الراحل محمد مرسي اذ اندرجت بعد ذلك تحت قائمة الجماعات الارهابية، ويتضمن ايضا شهادات مجموعة من الكتاب والخبراء والدعا والمواطنين ليكشفوا عن سعي الاخوان في تفتيت مصر. ومن المقررعرض الفيلم على قناة On وقناة cbc في يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة العاشرة للاحتفاء بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، وظهر الفنان اسر ياسين خلال الاعلان الدعائي للفيلم وهو يطفو في شوارع القاهرة ثم عرضت بعض اللقطات الحقيقة للثورة وبعدها ظهر الكاتب ابراهيم عيسى ووزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم.

آخر أعمال اسر ياسين

يشارك الفنان اسر ياسين في العديد من الاعمال االفنية خلال هذه الفترة اذ يستعد لتصوير مسلسل "الثمانية" الذي يعد عمل فني من تأليف لمستشار تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ويشارك ببطولته آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح. ومن المقرر تصويره خلال شهر يوليو المقبل على أن يعرض في موعد قريب إذ تحتوى عدد حلقاته على ثمانية حلقات فقط، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بالمسلسل حتى الآن. كما شارك في مسلسل "ب100وش" مع الفنانة نيللي كريم، الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني 2020 ولاقي نجاحًا باهرًا وردود فعل إيجابية من قبل الجمهور، ومن المتوقع أن تستعد زينب غريب لتصوير فيلم جديد من نفس العمل بنفس الاسم والأبطال خلال الفترة المقبلة.

آسر ياسين يستعد لفيلم 100 وش

بعد النجاح الساحق الذي حققه مسلسل ب 100 وش وبناءًا على طلب الجمهور في إنتاج جزء ثاني من العمل قررا صناع العمل الاستجابة لطلب الجمهور وإعادة صياغة فكرة المسلسل وتحويله إلى فيلم سينمائي، وتدور فكرته حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب، وطرح فكرة العمل لتقديمه من خلال دور العرض السينمائي.

والفيلم من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، ومصطفى درويش، واسلام ابراهيم وشريف دسوقي وعلا رشدي، دنيا ماهر، حسن أبو الروس، سلوى محمد، وحنان يوسف، ولؤي عمران وزينت غريب، وهو من إخراج كاملة أبو ذكرى وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالي.