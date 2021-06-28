/637709/تعرف-على-موعد-إطلاق-فيديو-كليب-نصاب-لماجد-المهندس-بمشاركة-الجمهور

يستعد المطرب العراقي ماجد المهندس لطرح أحدث أغانيه بعنوان «نصاب» غدًا الثلاثاء الموافق 29 من شهر يونيو، والمقرر إطلاقه عبر تطبيق «فن بوكس» التابع لشركة روتانا للصوتيات.

دوت الخليج يكشف موعد إطلاق فيديو كليب «نصاب» لماجد المهندس بالمشاركة مع جمهوره ومحبيه.

ماجد المهندس يتعاون مع جمهوره في أغنية نصاب

يشارك المهندس في غناء «نصاب» عدد من جمهوره ويأتي ذلك بعد دعوتهم للغناء معه من خلال مسابقة «يلا نغني»، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "أنت اللي قلبك صاب وأنا اللي قلبي تصاب.. مكنتش أعرف إن فيه في الحب ناس قلبها نصاب.. لدرجة اني ولاحسيت ولاتخيلت ولاشكيت.. واستوليت على كل مشاعري عادي فكل هدوء اعصاب.. وياريت ماسمعت لما ناديت ولاقلبي قال حبيت".

يذكر أن المهندس وشركة روتانا أعلنا منذ فترة عن إطلاق فيديو كليب نصاب بمشاركة الجمهور من خلال هاشتاج «يالا نغني مع ماجد المهندس»، وشارك فيه عشرات الآلاف ليتم اختيار مجموعة منهم للظهور في الفيديو كليب.

كان ماجد المهندس أحيأ حفل غنائي ساهر له يوم 11 يونيو الجاري مع الفنانة نجوى كرم، قي العاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة حفلات الرياض، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي ألهبت حماس الجمهور السعودي وتفاعلوا معها.

ماجد المهندس يطرح لا تترك القلب

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم «لا تترك القلب» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها.

أغنية «لا تترك القلب» لـ ماجد المهندس، من كلمات أحمد الصانع، ألحان إبراهيم الغانم، توزيع وليد سلطان، وتريات تامر فيضي، جيتارات شريف فهمي، كلارنيت aykut sutoglu، إيقاعات سمير القطان، كورال نهمه قروب، تسجيل كورال مجيد دشتي، تسجل صوت عمر صلاح، مكس وماستر جاسم محمد.