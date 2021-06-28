/637711/حنين-حسام-أمام-محكمة-جنايات-القاهرة--في-قضية-الإتجار-بالبشر

تظهر فتاة التيك توك «حنين حسام»، اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، داخل قفص الاتهام، أمام محكمة جنايات القاهرة، بمحكمة العباسية بالقاهرة، ومن المقرر أن تحضر من سجن النساء بالقناطر، وسط حراسة أمنية مشددة، لتمثل امام محكمة الجنايات، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمتها فى قضية الإتجار فى البشر، والصادر بشأنها حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، كما قضت المحكمة بسجن مودة الأدهم 6 سنوات على خلفية نفس التهمة.

تطبيق لايكي

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن المتهمة فتاة التيك توك« حنين حسام»، خضعت للتحقيق، واعترفت بانها تحصل على دولارات من تطبيق «لايكي»، وجاء ذلك خلال ردها على سؤال محقق النيابة حول أنها متهمة بالإعلان عن طريق حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدعوة للفت الأنظار إلى الدعارة.

وقالت حنين حسام فتاة الـ«تيك توك» عن تفاصيل شركة وتطبيق لايكي: «أنا بشتغل معاها بقالي عامين».

واضافت فتاة التيك توك «حنين حسام»، أثناء التحقيقات معها أن هناك بينهما عقد إلكتروني مضمونه أن «الشركة تطلب مني إني أنا أعمل 20 فيديو في الشهر وأشيرهم على تطبيق لايكي والفيديوهات بتبقى عبارة عن إن أنا بغني على الأغنية عادي وبرفق الهاشتاج الخاص بلايكي مقابل إني باخد 400 دولار».

مبلغ مالي

وعن أسباب تحويل شركة وتطبيق «لايكي» مبالغ مالية لها، قالت فتاة التيك توك «حنين حسام »: «عشان أنا بعمل لهم فيديوهات خاصة باسم شركتهم، ومجرد إني بس بغني ورا الأغنية بنظام التيك توك، بيتم تحويل الفلوس ليا.. وبشتري بيهم هدوم وتليفونات واتبرعت بجزء منها إلى مستشفى 57357.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت يوم الأحد الماضي، بمعاقبة فتاة التيك حنين حسام بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامها بالإتجار فى البشر، كما قضت أيضا بمعاقبة مودة الأدهم بالسجن لمدة 6 سنوات على خلفية نفس التهمة.