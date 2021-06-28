/637712/الأهلي-يطلب-الدعم-المادي-من-متابعيه-وسخرية-جماهير-الزمالك-تفاصيل

كشف النادي الأهلي عن طريقة جديدة لدعم النادي ماديا من قبل الجماهير وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي خاصة صفحة المارد الأحمر الرسمية على فيس بوك ، وذلك مقابل عدة مزايا يختارها المشجع أو الداعم ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقامت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي علي الفيس بوك بتفعيل خاصية جديدة لتمويل القلعة الحمراء بطريقة إلكترونية من خلال اشتراك شهري يقوم المستخدم بدفعه كل شهر مقابل مزايا مختلفة.

وأكد الإعلان الترويجي للكشف عن طريقة الدعم أن المشجع عليه دفع قيمة مايقرب من 60 جنيه شهريا مقابل عدة مزايا منها منح شارة خاصة ، خصومات ، محتوي خاص ، مجموعة مدمي الدعم عبر الفيس بوك ، مقاطع بث مباشر.

واثارت تلك اخطوة بعض السخرية من جماهير نادي الزمالك بإعتبار أن الأهلي فعل ما فعله الفارس الأبيض ولكن بوسيلة مختلفة من خلال دعم مادي رمزي عبر الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بثلاثية دون رد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.