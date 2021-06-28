/637714/موعد-مباراة-الأهلي-وكايزر-تشيفز-بدوري-الأبطال

يلتقي النادي الأهلي أمام فريق كايزر تشيفيز ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق المارد الأحمر الفوز علي نظيرة الترجي التونسي وفي هذا الإطار يبحث الكثير عن موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.

ويرصد دوت الخليجموعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز:

وتقام المباراة بين الأهلي وفريق كايزر تشيفيز يوم 17 يوليو المقبل، ومن المقرر إقامتة في تمام الساعة التاسعة مساءً،ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا بدولة المغرب، على ملعب مركب محمد الخامس.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

ومن ناحيه اخري قد قرر سيد عبد الحفيظ المدير الفني للنادي الأهلي فرض مكافأت كبيرة للاعبي الفريق بعد إكتساح الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض وليد سليمان أمس الأحد في مران الفريق ، للإصابة في العضلة الأمامية واللاعب أجرى اشاعة وفي انتظار خروجها وعرضها على الجهاز الطبي للفريق لتحديد مدة اصابته.

شارك وليد سليمان في مباراة الترجي التونسي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وظهر بشكل قوي في أخر أجواء المباراة في العديد من التمريرات الحاسمة لمحمود كهربا، والضغط علي الترجي من الأمام.

الكاف يختار مجدى أفشة كأفضل لاعب فى مباراة الأهلي والترجى التونسى

اختارت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على "تويتر"، محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى كأفضل لاعب فى مباراة الترجى التونسى التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، ليصعد للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى، ويستعد لمباراته المقبلة أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقي.

موسيماني يجتمع مع لاعبين الأهلي

عقد يتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل مران الفريق صباح أمس على ملعب التتش بالجزيرة، حيث قرر منح راحة سلبية عن تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.