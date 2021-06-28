البرلمان يوافق على 4 قوانين جديدة

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا "بالوقوف" على قوانين: صندوق الطوارئ الطبية، وصندوق الوقف الخيرى، وصندوق الصكوك السيادية، والمحكمة الدستورية العليا.





وشهدت الجلسة العامة، ممازحة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة قائلاً: "اليوم يوم الرياضة العالمى"، على خلفية التصويت على مشروعات القوانين "وقوفا". جاء ذلك أثناء التصويت النهائى على عدد من مشروعات القوانين التى سبق ووافق عليها المجلس فى مجموعها ووردت فيها ملاحظات مجلس الدولة، كذلك إعادة المداولة فى بعضها.

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