صور.. غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الحملة مراكز الدروس الخصوصية بحى المنتزه أول شرق الإسكندرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الطلاب.

وأوضحت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، إن الحملة أسفرت عن غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بمناطق سيدي بشر والسيوف، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وأضافت رئيس حى المنتزه أول، اليوم الإثنين، أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدة استمرار الحملات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.